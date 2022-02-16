Kurumlarla istişare toplantısı

Toplantıda Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ele alındı.

Vali Çiftçi kurumların çalışmaları hakkında bilgi alarak kurum idarecilerine bazı konularda tavsiyelerde de bulundu.

(Aliye ÖNCEL)

