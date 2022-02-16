Kurumlarla istişare toplantısı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda ilimizdeki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla kurumların çalışmalarına ilişkin bir istişare toplantısı düzenlendi.
Güncel 16.02.2022, 20:20
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Toplantıda Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda kurumlar tarafından yapılan çalışmalar ele alındı.
Vali Çiftçi kurumların çalışmaları hakkında bilgi alarak kurum idarecilerine bazı konularda tavsiyelerde de bulundu.
(Aliye ÖNCEL)
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