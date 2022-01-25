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Kurumların karla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı
Vali Mustafa Çiftçi, ilimiz Valiliği koordinesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’ni (AADYM) ziyaret etti.
Güncel 25.01.2022, 20:30
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Vali Çiftçi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek durumlara karşı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Belediye, Jandarma, Emniyet, AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızılay, YEDAŞ, Telekom’dan oluşan kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Çiftçi, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen paletli ambulans da incelemelerde bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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