Kurumların Çorum’daki projelerinin değeri 4.6 milyar lira

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2020 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait toplam 300 adet yatırım projesi bulunduğunu kaydetti.

Çorum’daki toplam proje tutarının 4 Milyar 642 Milyon TL olduğunu ve 2. Dönemde nakdi gerçekleşmenin %38 olduğunu belirten Vali Çiftçi, projelerin 12 tanesinin Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, 63 tanesinin DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 21 tanesi İl Özel İdaresi, 8 Tanesi Milli Eğitim Müdürlüğü, 30 tanesi Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 9 tanesinin ise Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne ait olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, kamu yatırımlarının izlenmesi ve İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden yapılacağını dile getiren Vali Çiftçi, koordinasyon toplantılarının yapılamaması durumunda da İLYAS sistemi üzerinden verilerin toplanmasına devam edildiğini, verilerin zamanında sisteme girilmesi ve güncellenmesine özen gösterilmesi önem arz ettiğini vurguladı. (Haber Merkezi)