“Kurumlardan istenildiğinde bilgi alınabilir”

Vali Mustafa Çitçi’nin imzasıyla İl Genel Meclisi’ne sunulan iade yazısında sert ifadelere yer verildi. İl Genel Meclisi’nin kendi görev ve yetkililerinin haricinde karar alıp araştırma yapmak üzere bir takım önergeleri komisyonlara havale ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Alınan bu kararların konusu İl Genel Meclisi’nin görevleri arasında olmadığı, Valilik makamı aracılığıyla konularla ilgili kurumlardan yazılı bilgi alınabileceği bilinmelidir.

Ayrıca basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışıyor gösterilmesinin etik olmadığı, bu konularla ilgili komisyonlarca günlerce çalışılıyor gösterilerek meclise sunulan raporun içeriği; ya ilgili kuruluşların yetkilisiyle görüşülmesi veya ilgili kurumlardan bilgi istenmeden daha önce bu konuda bilgisi olan kişilerin tahmini ifadelerinden faydalanılarak bir-kaç satırlık rapor diye yazıların meclise sunulması örnektir.

5302 sayılı kanunun 10. maddesinde İl Genel Meclisi için maddede belirtilen görev ve yetkilerin haricinde karar alınmaması, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2008 tarihli genelgeyle temenni kararlarının alınmaması gerektiği belirtildiğinden bu hususta daha dikkatli ve duyarlı davranılması sağlanmalıdır.

Bu noktadan hareketle; İl Özel İdaresi’nin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5302 sayılı kanunun 6. maddesinde eğitim alanında bazı düzenlemelere yer verilmiş olmakla birlikte İl Genel Meclisi’nin ilgili kararında değinilen ‘il genelinde özel kreş ve gündüz bakım evleriyle’ ilgili işlemler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce yürütüldüğünden, konu İl Özel İdaresi görev alanına girmemekte olup, istenildiğinde ilgili kurumlardan çalışmalarla ilgili Özel İdare Genel Sekreterliği Valilik Makamı aracığıyla bilgi talebinde bulunabilir.

Teftiş raporunun 23. maddesinde belirtilen tenkit ve tavsiyelere dikkat edilmedir. Açıklanan gerekçelerle 119 nolu meclis kararı İl Özel İdare kanununun 15. ve İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğinin 17. maddesi gereği iade edilmiştir.” (Haber Merkezi)