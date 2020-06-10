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Kurumlar ihtiyaçlarını DMO’dan karşılayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının, Devlet Mahsulleri Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü ana statüsünde sayılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilecek mal ve hizmetleri, DMO aracılığıyla temin etmeleri gerekecek.

Güncel 10.06.2020, 19:39
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Kurumlar ihtiyaçlarını DMO’dan karşılayacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ilgili kanunla belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ana statüsünde sayılan mal ve hizmetlerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenerek ilan edilecekleri, ilanda yer alan tarihten itibaren DMO aracılığıyla temin etmeleri zorunlu olacak.

Bakanlık, kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla istisnaları belirlemeye yetkili olacak.

(AA)

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