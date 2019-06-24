Kurum müdürlerinden emeklilere ziyaret

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı Rafet Kaymazlı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı hem de nezaket amacıyla Emekliler Derneği’ni İl Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen ile birlikte ziyaret etmek istediklerini belirterek, emeklilerin alışverişlerinde karşılaştıkları sorunlarda Tüketici Hakem Heyeti bakımından har türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Ekonomi Bankası Bölge Müdürü Berna Banu Büyük de banka olarak emekliler için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi. (Erkan BAYATLI)