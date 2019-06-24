Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95182
ALTIN
264.639
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.3971
EURO
6.6160

Kurum müdürlerinden emeklilere ziyaret

Türkiye Ekonomi Bankası Bölge Müdürü Berna Banu Büyük, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen Emekliler Derneği Çorum Şubesini ziyaret etti.

Kurum müdürlerinden emeklilere ziyaret

Türkiye Ekonomi Bankası Bölge Müdürü Berna Banu Büyük, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen Emekliler Derneği Çorum Şubesini ziyaret etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:15
Kurum müdürlerinden emeklilere ziyaret

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Emekliler Derneği Başkan Yardımcısı Rafet Kaymazlı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı hem de nezaket amacıyla Emekliler Derneği’ni İl Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen ile birlikte ziyaret etmek istediklerini belirterek, emeklilerin alışverişlerinde karşılaştıkları sorunlarda Tüketici Hakem Heyeti bakımından har türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Ekonomi Bankası Bölge Müdürü Berna Banu Büyük de banka olarak emekliler için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe
Kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe
“Ezilen ve horlanan İstanbullu kazandı”
“Ezilen ve horlanan İstanbullu kazandı”
Ülkü Ocakları’ndan sert tepki
Ülkü Ocakları’ndan sert tepki
Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama
Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı
Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı
Ada Koleji‘nden Türkiye derecesi
Ada Koleji‘nden Türkiye derecesi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim