Kurum amirlerine “protokol ve sosyal davranış” eğitimi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda Protokol Yönetim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar tarafından verilen eğitim, Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla başladı.

İki gün boyunca devam eden eğitimde Yüksel Bağışlar, kamu kurum kuruluşlarının yetkililerine “protokol ve sosyal davranış” konusunda eğitim verdi.

(Haber Merkezi)