“Kurucu iradenin sahip olduğu inançla ve ruhla çalışıyoruz”

Milletvekili Ceylan, 100 yıl önce milleti yalnızca milletin idare edeceğini söyleyen iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurduğunu ve o tarihten itibaren bağımsızlığın sembolü olduğunu söyledi.

Tarihte benzeri olmayan bir bağımsızlık mücadelesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında TBMM’nin sahip olduğu önemin büyük olduğunu dile getiren Ceylan, 23 Nisan 1920'de, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla kurulan Meclisin, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlattı.

23 Nisan 1920'den bugüne ülkemizin ve milletimizin kaderini tayin eden kararların alındığı TBMM'de, kurucu iradenin sahip olduğu aynı inanç ve şevkle ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının önünü açacak düzenleyici ve yeni kanunlar için çalışıldığını ifade eden Milletvekili Ceylan, mesajını şöyle sürdürdü: “TBMM’nin ilk Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli iradenin her şeyin üzerinde ilan edildiği bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye ettiği çocuklarımız, geleceğimizin güvencesi yarınlarımızın umududurlar. Onların, büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği için aldıkları emanete sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz ile yüce Meclis'imizde hizmet edip ebediyete intikal etmiş üye ve başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, çocuklarımızın ve aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.”

(Haber Merkezi)