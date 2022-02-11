Kuruçay’daki TOKİ konutları kuraları çekildi

Konut alma hakkı ve konut belirleme kurası, noter huzurunda, banka ve idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirildi. Kurada konut sayısı kadar alıcı ve alıcıların konutları da kura ile belirlendi. Kura sırasında 2+1 konutlar için 75 adet yedek isimler de belirlendi.

Konut başvurusunda bulunan kişilerin en az 1 yıldır Çorum’da ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait ev bulunmaması şartı aranmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

