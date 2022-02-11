Kuruçay’daki TOKİ konutları kuraları çekildi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çorum merkez Kuruçay bölgesindeki 743 adet konut projesinden 151 adet konutun satışını kura ile gerçekleştirdi. 2+1 nitelikli 151 adet konut için 838 başvuru arasından kura çekimi yapıldı. Kura çekilişi Toplu Konut İdaresi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Güncel 11.02.2022, 20:10
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Konut alma hakkı ve konut belirleme kurası, noter huzurunda, banka ve idare yetkilileri denetiminde gerçekleştirildi. Kurada konut sayısı kadar alıcı ve alıcıların konutları da kura ile belirlendi. Kura sırasında 2+1 konutlar için 75 adet yedek isimler de belirlendi.
Konut başvurusunda bulunan kişilerin en az 1 yıldır Çorum’da ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait ev bulunmaması şartı aranmıştı.
(Volkan SINAYUÇ)
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