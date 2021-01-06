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Kuruçay’da çöp sıkıntısı

Çorum merkeze bağlı Kuruçay Köyü’ne bağlı bağevleri mevkiinde biriken çöplerin zamanında alınmaması ve çöp konteynırlarının yetersiz oluşu şikayet konusu oldu.

Güncel 06.01.2021, 22:05
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Kuruçay’da çöp sıkıntısı

Kuruçay Köyü sakinlerinden gelen şikayetlerde bağevlerinde alınmayan çöplerin görüntü kirliliğine davetiye çıkardığı ve çevrede kötü kokulara neden olduğunu belirtildi. Bağevlerinde alınmayan çöpler vatandaşların tepkisini çekerken, bazı vatandaşlar ise “Halkımız çöp atmasını bilmiyor. Önce çöp atmayı, çöpü zamanında çöp yerine bırakmayı öğrensin“ görüşünü dile getirdi.

Zamanında alınmayan çöplerin çevreye kötü koku ve hastalık saçtığını belirten vatandaşlar; “Bu pandemi döneminde sağlık ve hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerekirken yetkililer görevlerini tam olarak yerine getirmemektedirler” şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı’na da tepki gösteren ve bu görüntülere duyarsız söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

(Haber Merkezi)

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