Kuru mama ihalesi 

Çorum Belediyesi Kuru Mama, Mezbaha Yan Ürünleri ve Konserve Mama Alımı mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Komisyon Başkanı Sayın teklifin incelenerek resmi sonucun firmaya bildirileceğini duyurdu.

(Bülent USLU)

