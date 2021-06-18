Toplantıda konuşan Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal Emir, “Avrupa’da 10’a yakın derneğimiz var. Yerel derneklerle ilgili bir kadersizliğimiz var. Köy derneği ve yöresel dernek deyince biraz burun büküyoruz. Büyük isimlerle kurulan derneklerde var. Ama sonuçta yapılan şey aynı. Ülkeye hizmet etmektir. Bu konuda kitap oluşturmaya çalışıyorum. Kitabın başına da şunu yazdım. ‘Kurtuluş savaşını dernekler kazanmıştır’ dedim. Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti aslında bir dernektir. Doğu Anadolu’da Sivas’ta, Trakya’da birçok yerde düşmanın işgal ettiği bir ülkede insanlar dernekler kurmuşlar. Kendi ülkelerini, kendi şehirlerini düşmandan korumak için. Atatürk Kurtuluş Savaşını başlattığında çorabından silahına kadar, yiyeceğine kadar her şeyi bu dernekler toplamış. Kurtuluş Savaşını ayağa kaldıran dernekler olmuştur. Atatürk devrimleri gündeme getirmiş, uygulamaya başlamış ve tıkanmış. Bakmış olmuyor halk evlerini kurmuş. 5 bin tane halk odası 500 halk evi derneğiyle devrimlerini ülkeye yaymıştır” dedi.

“TEK VÜCUT OLUP BERABER ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

Cemal Emir, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Çorum’da 17 derneğimiz var, bizim Ankara’da 80 küsür derneğimiz var. Konfederasyon bazında düşündüğümüzde Çorum adına kurulu olan 200 derneğimiz var.

Daha çok Cumhuriyet Halk Partili ve alevi insanların oluşturduğu dernekler var. Ama biz bunu doğru bulmuyoruz. Ankara’da İstanbul’da diğer federasyonlar farklı düşüncede onlarla beraber çalışmak istiyoruz. Çünkü ismimiz Çorum. Diğer arkadaşlarla iki kez Muharrem Orucumuzu açtık böyle bir jest yaptılar bize onlarla da bir araya gelip Ankara’daki yönetime hakim olup, Ankara’daki hakkımızı almak adına söylüyorum. Birliğimizi sağlayacağız. Bize öncülük yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde çalışacağız. Bölünmeyi parçalanmayı kesinlikle kabul edecek bir halde değil ülkemiz. 1945-50’lerden beri Türkiye’de sağcı solcu, Alevi-Sünni, Türk Kürt, çatışması özellikle yaşatılmış. Hatta elimize silah tutuşturulmuş. Birbirimize silah sıktırılmış. Bunlar tarihi belgelerle açıklanıyor. Aynı silahla hem sağcı hem solcu vurulmuş. Dolayısıyla bu oyunlara gelmemek için bu derneklerimizi ayakta tutup, en küçük derneğimizden başlayarak en büyüğüne kadar tek vücut olup beraber çalışmak zorundayız. Benim köy derneklerinde çalışma amacım 30 yıldır Ankara’da beni Çorumluların başkanı diye bilirler. Memleketimi, köyümü, toprağımı seviyorum.”

