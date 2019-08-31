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“Kurtuluş savaşı milletimize birlik ruhu kazandırdı”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Kurtuluş Savaşı’nın millete birlik ruhunu kazandırdığını ayrım olmadan bir araya gelindiği konusuna vurgu yaparken, “Bu ayın içerisinde tarihimiz açısından eşsiz bir yere sahip olan başka bir zafer ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır" dedi.

“Kurtuluş savaşı milletimize birlik ruhu kazandırdı”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Kurtuluş Savaşı’nın millete birlik ruhunu kazandırdığını ayrım olmadan bir araya gelindiği konusuna vurgu yaparken, “Bu ayın içerisinde tarihimiz açısından eşsiz bir yere sahip olan başka bir zafer ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır" dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:48
“Kurtuluş savaşı milletimize birlik ruhu kazandırdı”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Kurtuluş Savaşı’nın millete birlik ruhunu kazandırdığını ayrım olmadan bir araya gelindiği konusuna vurgu yaparken, “Bu ayın içerisinde tarihimiz açısından eşsiz bir yere sahip olan başka bir zafer ise 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Birinci dünya savaşının akabinde yaşanan talihsiz sonuç ne yazık ki Anadolu’nun düşman işgaline uğramasına sebep olmuştur. Fakat vatan sevgisi ile dolu milletimiz el ele vermiş bu zor günleri atlatmayı başarmıştır. Bu zaferden çıkartılması gereken onlarca ders vardır.Fakat bu derslerden en önemlisi Kurtuluş Savaşımızın milletimizin birlik ruhu ile kazandığıdır. Aziz milletimiz Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sunni demeden bir araya gelmeyi başarmıştır.Bu birlik ruhunun neticesinde ise askeri ve maddi gücü yüksek olan düşman yenilmiştir. İnanıyoruz ki Kurtuluş Savaşımızın bize verdiği en önemli ders budur. Birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur. II. Viyana Bozgunundan sonra yaşanan geri çekilmemiz Sakarya Meydan muharebesi ile durdurulmuş.Bunun neticesinde Anadolu’nun aziz milletimizin yurdu olduğu bir kere daha tescillenmiştir. Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şüheda ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 31.08.2019 00:54
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