Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret

Beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve diğer parti yöneticileri ile birlikte MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Numan Kurtulmuş, kısa süre önce İl Başkanlığı görevine getirilen Karapıçak’a çalışmalarında başarı diledi.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın’ın da hazır bulunduğu ülkemizin geleceği adına birlik beraberlik ruhunun önemine değinilen ziyarette MHP İl Başkanı Karabıçak günün anısına Kurtulmuş’a hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)