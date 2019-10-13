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Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum’daki programı kapsamında MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı da ziyaret etti.

Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çorum’daki programı kapsamında MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı da ziyaret etti.

13 Ekim 2019 Pazar 21:46
Kurtulmuş’tan MHP’ye ziyaret

Beraberinde AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve diğer parti yöneticileri ile birlikte MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Numan Kurtulmuş, kısa süre önce İl Başkanlığı görevine getirilen Karapıçak’a çalışmalarında başarı diledi.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın’ın da hazır bulunduğu ülkemizin geleceği adına birlik beraberlik ruhunun önemine değinilen ziyarette MHP İl Başkanı Karabıçak günün anısına Kurtulmuş’a hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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