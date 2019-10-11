Kurtulmuş Vali Çiftçi’yi ziyaret etti

Hitit Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılışı ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Vali Mustafa Çiftçi’yi de makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi tarafından Valilik önünde karşılanan Kurtulmuş, Vali Çiftçi ve beraberindekiler ile bir süre görüştü.

Ziyarette Kurtulmuş ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Çorum Millletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’da hazır bulundu. (Erkan BAYATLI)