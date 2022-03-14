Kurtoğlu radyo programcıları ile
Mayra Müzik etiketiyle piyasaya çıkardığı “Gel Bir Kez Daha Düşün” isimli parçasıyla 13 yıl aradan sonra müzik dünyasına dönüş yapan Çorumlu sanatçı Cemal Kurtoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki Beşiktaş Akademi Cafe Restaurant’ta tanınmış radyo programcılarına bir yemek verdi.
Güncel 14.03.2022, 23:21
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İşadamı dostları Fatih Topuz ve Esat İnkaya’nın yalnız bırakmadığı,Yapımcı Tamer Gül, ve MYPR şirketi sahibi radyo programcısı Meltem Sezenler’inde hazır bulunduğu yemek, “Bilo Ağa” namıyla bilinen yapımcı Tamer Gül’ün ve diğer radyocuların esprileriyle şölen havasında geçti.
Dostlarına Çorum leblebisi ikram eden Cemal Kurtoğlu, kendisine her konuda desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Bahçeşehir Okulları Kurucusu Enver Yücel’e ve tüm restaurant çalışanlarına teşekkür etti.
Kurtoğlu, 28 Mart Pazartesi günü de Adana’da radyo programcıları ile buluşacağını bildirdi.
(Haber Merkezi)
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