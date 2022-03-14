Kurtoğlu radyo programcıları ile

İşadamı dostları Fatih Topuz ve Esat İnkaya’nın yalnız bırakmadığı,Yapımcı Tamer Gül, ve MYPR şirketi sahibi radyo programcısı Meltem Sezenler’inde hazır bulunduğu yemek, “Bilo Ağa” namıyla bilinen yapımcı Tamer Gül’ün ve diğer radyocuların esprileriyle şölen havasında geçti.

Dostlarına Çorum leblebisi ikram eden Cemal Kurtoğlu, kendisine her konuda desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Bahçeşehir Okulları Kurucusu Enver Yücel’e ve tüm restaurant çalışanlarına teşekkür etti.

Kurtoğlu, 28 Mart Pazartesi günü de Adana’da radyo programcıları ile buluşacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)