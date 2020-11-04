Kurtarma ekibi çalışmalarını tamamladı

AFAD verilerine göre 30 Ekim'de saat 14.51'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 4 kişilik arama kurtarma ekibi İzmir’e giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren Çorum ekibi, enkaz altında kalanların kurtarılması için özverili bir çalışma ortaya koydu. Öte yandan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi deprem bölgesine maske ve hijyen malzemesi götürerek İzmir'deki Kızılay yetkililerine teslim etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İzmir halkına bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Acımız çok büyük. Büyük bir felaketi milletçe yaşadık. Depremin hemen ardından İzmir’in yarasını sarmak için yine milletçe seferber olduk. Biz de Çorum olarak ilk etapta hızlı bir şekilde ne yapabileceğimizi düşündük. Arama-kurtarma konusunda uzman olan tam donanımlı ekibimizi maske ve hijyen malzemeleriyle dolu aracımızla vakit kaybetmeden afet bölgesine gönderdik. Bizler, nerede kanayan bir yara varsa yaraları sarmak için orda olamaya devam edeceğiz. Afet bölgesinde çöken 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. 107 kişi enkazlardan kurtarıldı. 1035 kişi yaralandı. Son rakamlara göre, aralarında Çorumlu hemşehrilerimizin de bulunduğu 114 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Çorum Belediyesi İtfaiye ekibine de teşekkür etti.