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Kurtarılmayı beklediler

ÇORUM'da etkili olan sağanak yağış ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları, itfaiye ekipleri kurtardı. Çok sayıda yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel 11.06.2020, 23:32 12.06.2020, 00:31
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Kurtarılmayı beklediler

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Şiddetli fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sağanak yağış ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basarken, araçları ile yolda kalan sürücü ve yolcuları, itfaiye ekipleri kurtardı.
Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA

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