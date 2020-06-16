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Kurt, Vali Çiftçi ile tıbbi aromatik bitkileri görüştü

Güncel 16.06.2020, 19:14
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Kurt, Vali Çiftçi ile tıbbi aromatik bitkileri görüştü

Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Serasını incelemek ve işbirliği ile ilgili konuları görüşmek üzere Çorum’a gelen 25.26.Dönem Çorum Milletvekili Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ekibi Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette tıbbi aromatik bitki üretiminin önemi ve ekonomik katkısı üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)

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