Kurslarda hazırlanan el emeği ürünler sergilendi
Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin kursları tanıtıldı. Kadeş Barış Meydanı’nda açılan tanıtım sergisinde kurslarda hazırlanan ürünler görücüye çıktı.
Çorum Belediyesi’nin şehrin farklı yerlerinde açtığı kadın kültür merkezlerinde el sanatları, dikiş-nakış, müzik, spor, dil, bilgisayar, diksiyon, güzellik, saç bakım ve yemek kursları verilirken kadınlar çeşitli alanlarda hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi olabiliyor.
Kadınlara ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Çorum Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlara üretim yapma ve aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı da sunuyor.
Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher, 8 kültür merkezinde ve 70’e yakın branşta kurs verildiğini açıkladı.
Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlediği tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı. Stantları ziyaret eden Feyza Aşgın, kursiyerlerle ve usta öğreticilerle sohbet ederek kurslarla ilgili bilgi aldı.
Feyza Aşgın, ayrıca iğne oyası yarışmasında dereceye giren kursiyerlere hediye takdim etti.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
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|15
|4. Beşiktaş
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|7
|13
|7. Konyaspor
|7
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|7
|13
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|11
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|8
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|7
|8
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|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0