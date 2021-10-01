Kurslarda hazırlanan el emeği ürünler sergilendi

Çorum Belediyesi’nin şehrin farklı yerlerinde açtığı kadın kültür merkezlerinde el sanatları, dikiş-nakış, müzik, spor, dil, bilgisayar, diksiyon, güzellik, saç bakım ve yemek kursları verilirken kadınlar ­çeşitli alanlarda hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi olabiliyor.

Kadınlara ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunan Çorum Belediyesi, açtığı kurslarla kadınlara üretim yapma ve aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı da sunuyor.

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri Koordinatörü Gülhan Cevher, 8 kültür merkezinde ve 70’e yakın branşta kurs verildiğini açıkladı.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlediği tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı. Stantları ziyaret eden Feyza Aşgın, kursiyerlerle ve usta öğreticilerle sohbet ederek kurslarla ilgili bilgi aldı.

Feyza Aşgın, ayrıca iğne oyası yarışmasında dereceye giren kursiyerlere hediye takdim etti.

(Haber Merkezi)