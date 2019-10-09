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Kurslara yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenlenen kurslar yoğun katılımla başladı.

Kurslara yoğun ilgi

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından her yıl düzenlenen kurslar yoğun katılımla başladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:44
Kurslara yoğun ilgi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonu kurs kayıtlarının bazı bölümler için devam ettiğini ancak bazı bölümlerde ise sona erdiğini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın oldukça yoğun olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, güz dönemi kurslarına 4 bin civarında öğrencinin kayıt olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak öğrencilere destek vermek amacıyla başlattıkları kurslara talebin her geçen yıl arttığını Aşgın, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine yardımcı olmak, öğrencilerimizin sınıflarında gördükleri derslere katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz kurslarımıza 1 Ekim tarihinden itibaren başladık. Kayıtların başlaması ile birlikte birçok kursumuza kayıtlar ilk günden doldu. Bazı kurslarımızda ise sınırlı sayıda kontenjan kaldı. İlkokuldan üniversiteye hazırlık dönemine kadar eğitime destek, spor, sanatsal ve yetenek, değerler eğitimi kursları olmak üzere 42 branşta kurs veriyoruz. Yılda 3 dönem yaptığımız kurslarımızın güz döneminde 3953 öğrencimiz 6795'i akademik, 926'sı sanatsal ve yetenek, 1068'i sportif olmak üzere 8788 derse kayıt yaptırdı. Bu sayının kalan kontenjanların dolması ile birlikte 4 Binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri olarak geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimine katkıda bulunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.10.2019 00:38
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