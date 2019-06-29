“Kurslar artarak devam etmeli”

Engelli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Çorum HEM Müdürü Fuat Bal, Belediye Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Engelli Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Salih Yüztgenç, Çorum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ile çok kursu başarıyla bitiren kursiyerler katıldı.

Törende bir konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, “Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması için kamu ve özel sektör işyerlerinde 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin kamuda çalıştırdığı işçinin yüzde 4’ü kadarını engelli olarak, özel sektör işyerlerinde ise yüzde 3’ü kadarını yasal olarak çalıştırma zorunluluğu vardır. Çorum’daki kamu ve özel sektör işyerlerinin engelli açığı bulunmamaktadır. İŞKUR olarak bunun dışında kalan ve istisnalar hariç kamu ve özel sektörde iş bulamayan engelli vatandaşlarımızı mesleki eğitimlere yönlendirerek meslek sahibi yapılmaktadır” dedi.

Çorum HEM, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ile ortaklaşa işbirliği yapılarak Belediye Engelli Merkezi’nde Nevresim Takımı Dikiş Kursu’nu başarıyla tamamladıklarını kaydeden Şahan, “Kursun başarılı olmasında Çorum Belediyesi ve Neslihan Hüsülüoğlu hocamın büyük katkıları vardır. Kursumuz 11 Şubat’ta başlayıp 15 Mayıs’ta sona erdi. 10 engellinin katıldığı kurs, 7 engelli ile tamamlandı.

Kurs süresince kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı primiyle genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından karşılandı. Ayrıca kursiyerlere günde 25 lira cep harçlığı ödendi ve toplam kurs süresince 24 bin lira ödeme yapıldı.

İŞKUR olarak her zaman Belediyemizle, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çfitçi’nin de birer konuşma yapmasının ardından sertifika almaya hak kazanan İsa Demirel, Burcu Uçar, Doğan Gedik, Azime Toprak, Erhan Ayhan, Gamze Uçar ve Tuba Erceylan’a sertifikaları verildi.

Program, pasta kesiminin ardından sona erdi.

(Taner ŞİMŞEK)