“Küreselleşen dünyada tarım stratejik bir sektör”

Pankobirlik Genel Müdür Vekili Ayhan Işık, Genel Müdür Yardımcısı Eşref Dikmen, Teftiş Kurulu Başkanı Erdal Gürhan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Şehzade Aksoy’un katıldığı toplantıda Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kooperatif personeli hazır bulundu.

Tarım sektöründeki gelişmelerin ve karşılaşılan problemlerin ele alındığı toplantıda ayrıca Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 2019 ve 2020 yıllarının değerlendirmesi ile 2021 yılının planlamaları yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Pankobirlik Genel Müdür Vekili Ayhan Işık, Türk tarımının hızla geliştiğini, Pankobirlik ve Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifleri olarak sektördeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsan nüfusunun hızla arttığını ve küreselleşen dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Işık, “Tarım, insanoğlunun vazgeçilmezidir. Dolaysıyla insanlığa hizmet etmekteyiz. Kooperatifimizin mali durumunu daha yukarıya çıkarmamız lazım. Çünkü bizler güçlü olursak çiftçilerimizin eli de bir o kadar rahat olur. Bu toplantılarımızın asıl amacı, genel durumumuzu ortaya koymak ve nereden nereye gidebileceğimize karar vermek için sağlam analizler yapmaktır” diye konuştu.

Toplantıda, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da söz alarak düşüncelerini aktardı. “Kooperatif olarak sahada daha etkin rol alma hedefindeyiz. Alın terini emeği ile yoğuran çiftçilerimize hizmet etmenin mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Hepimize bu anlamda çok işler düşmektedir” diyen Pehlivan, Pankobirlik Müdürlerine katılımlarından ve Kooperatife bugüne kadar göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)