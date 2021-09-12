Küresel öğretmen ödülü
Her yıl düzenlenen “Global Teacher Awards” (Küresel Öğretmen) ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ki küresel öğretmen ödüllerinden biri de Çorum Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Keziban Kodaz'ın oldu.
Güncel 12.09.2021, 19:10
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Mesleğine olağanüstü katkı sağlayan öğretmenleri belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmada Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz Küresel Öğretmen ödülüne layık bulundu. (Haber Merkezi)
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