Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlenen vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonunu tanıtmak amacıyla Çorum İl Müftülüğü’nde koronavirüs pandemisi kurallarına riayet edilerek toplantı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, 13 İlçe Müftüsü, Vaizler ve Şube Müdürleri de hazır bulundu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türk Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı kurban hizmetleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

Toplantı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt’un “2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu” tanıtım sunumunun ardından sona erdi.

(Uğur GÖRKEM)

