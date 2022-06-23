Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde sürdürülen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna, il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek veriyor. Bu kapsamda İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi ev sahipliğinde “2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen konuşmacı olarak katıldı. Müftülük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Müftü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, ilçe müftüleri, müftülük personeli, vaizler, Kur’an kursu öğreticileri ve din görevlileri hazır bulundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açış konuşması yapan Müftü Biçer; “Mermeri delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir” diyerek hayra vesile olup yardımların devamlılığını sağlamanın öneminden bahsetti.

Muharrem Biçer: “Kurbanlarını paylaşmak isteyen vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz arasında köprü olma noktasında müftülüklerimizce gerçekleştirilecek faaliyetlere ışık tutacak olan ‘Vekaletle Kurban Organizasyonu İl Bilgilendirme Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ardından kürsüye davet edilen Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen ise Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenledikleri Vekâletle Kurban Organizasyonu ile bu yıl 25 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

TDV’nin amacının “Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan tüm gönül coğrafyamızdaki 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize milletimizin yardım elini ulaştırmak, milletimizin destek ve teveccühüyle, daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek olduğunun altını çizen Müftü Çimen; “Bize düşen de bu hayra olabildiğince fazla köprü olmaktır.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

