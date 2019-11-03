“Kurban verdiğimiz hiçbir kadını unutmayacağız”

Ankara'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeyi, Twitter hesabından duyuran Akşener, “Gencecikken bizden alçakça kopartılan rahmetli Ceren Hocamızın ailesi ile buluştuk. Kurban verdiğimiz hiçbir kadınımızı unutmayacağız. Memleketimizde kadına şiddet, kadına zulüm ve kadın cinayetleri bitene kadar susmayacağız, yorulmayacağız” dedi. (Haber Merkezi)