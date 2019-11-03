Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3868
EURO
6.3664

“Kurban verdiğimiz hiçbir kadını unutmayacağız”

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi hemşehrimiz Ceren Damar Şenel'in ailesi İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü.

“Kurban verdiğimiz hiçbir kadını unutmayacağız”

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi hemşehrimiz Ceren Damar Şenel'in ailesi İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü.

03 Kasım 2019 Pazar 21:30
“Kurban verdiğimiz hiçbir kadını unutmayacağız”

Ankara'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeyi, Twitter hesabından duyuran Akşener, “Gencecikken bizden alçakça kopartılan rahmetli Ceren Hocamızın ailesi ile buluştuk. Kurban verdiğimiz hiçbir kadınımızı unutmayacağız. Memleketimizde kadına şiddet, kadına zulüm ve kadın cinayetleri bitene kadar susmayacağız, yorulmayacağız” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Belediye yöneticilerine eğitim
Belediye yöneticilerine eğitim
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı
Kitap bağışı yapan Jandarma’ya öğrencilerden asker selamı
“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”
“Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa”
“Personel alımında liyakate önem veriyoruz”
“Personel alımında liyakate önem veriyoruz”
Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay
Enerji Kimlik Belgesi için son 2 ay
MHP’den Arınç’a sert tepki
MHP’den Arınç’a sert tepki

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim