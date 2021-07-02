“Kurban vekâletleri milyonlara ulaştırılacak”

Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, Kızılay’ın Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini belirterek, “Kızılay vekâlet bedellerini ise yurt içi ve yurt dışı için 1050 TL olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 Dolar veya 105 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay’a verebilecek” dedi.

“VEKÂLETLE KURBAN KESİMİNDE

KIZILAY MODELİ ÖRNEK OLUYOR”

Veteriner hekimler tarafından seçilen kurbanlıkların, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde, son derece hijyenik ortamlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesileceğini kaydeden Kılıç, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Bu model sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.”

“KIZILAY İLE İYİLİK SINIRLARI AŞIYOR”

Söz konusu iyilik olunca sınırları ortadan kaldıran Kızılay, hayırseverlerin kurban vekâletlerini 2021 kurban kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin (Kudüs/Gazze), KKTC, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Irak, Suriye, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal’in bulunduğu delegasyonlar ile Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Tanzanya olmak üzere 20 ülkede kesecek. Kızılay, yurt dışı için vekâletleri alınan kurbanları, kesim işlemlerinin ardından anlık olarak pay ederek Kızılay uzmanları aracılığıyla dağıtacak.”

KURBAN VEKÂLETİ KIZILAY’A NASIL VERİLİR?

“Saat Kulesi Meydanı Türk Kızılay Standından nakit olarak makbuz karşılığında verebilirsiniz yâda aşağıdaki banka bilgilerine havale eft yapabilirsiniz.

Kurban bağışlarınızı Türk Kızılay Çorum Şubesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube: 78-Çorum Şubesi

Hesap: 1868 5416

IBAN: TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16

Not: Açıklama kısmına vekalet verenin T.C. kimlik numarası, adı soyadı, telefon numarası ve yurtiçi yada yurtdışı şeklinde kesimin gerçekleşeceği yeri belirtmesi gerekmektedir.” (Haber Merkezi)