Kurban kesim yerleri denetleniyor ve temizleniyor

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun şekilde yerine getirebilmesi adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 9 farklı bölgedeki kurban kesim yeri, görevli personel tarafından sürekli olarak temizleniyor ve denetleniyor. Kurbanlıkların hijyenik ortamlarda kesilmesinin sağlanması için denetleme yapan Belediye ekipleri, kurban kesim ve satış noktalarında kontrollerde bulundu. Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri yetkililerinden oluşan ekip, kesim yerlerini başta hijyen koşulları olmak üzere genel kurallara uygunlukları açısından denetledi. Denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için gerekli uyarılar ve talimatlar yapıldı. Denetimlere eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ‘’ Vatandaşlarımızın Kurban ibadetlerini yerine getirmesi adına çalışmalarımızı titizlikle yapmaktayız. Alt yapısını oluşturduğumuz Kurban satış ve kesim yerlerimizde gerekli denetlemeleri yapıyor, hem insan hemde hayvan sağlığı için 7/24 hijyen çalışması yapıyoruz. Kurban kesim yerlerini sürekli olarak temizliyor, kurbanlıkların iç organlarının atılması için açtığımız kuyuları ise iş makineleri aracılığıyla boşaltıyoruz. Ekiplerimizle bayram boyunca görevdeyiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum ‘’ dedi.

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurla ve güvenle geçirmeleri için, bayram tatili boyunca Belediye denetim ve temizlik ekipleri 24 saat görev yapıyor.



