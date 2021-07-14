Kurban kesim yerleri belli oldu

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karara göre, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sokak ve Sülüklü Evler 48. Sok. kesişimi park alanı, Bahçelievler İpeklievler 23. Sokak, Mimar Sinan Mahallesi 14. Sok. ve 29. Sok. kesiştiği nokta, Gülabibey Mevlana Camii yanı, Buharaevler Mahallesi Hz. İbrahim Camii yanı, Ulukavak İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, Ulukavak Çamdeğirmeni Sokak (Çiftlik Mezarlığı arkası), Buharaevler 5. Cadde, Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı, Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı 32. Sokak, Celilkırı Sığır Yolu, Kanlı Tarla Mevki ve OLG Grup Hayvancılık Et Kombinası kurban kesim yerleri olarak belirlendi. (Haber Merkezi)

