Kurban kesim yerleri belirlendi
Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerlerini belirledi. 9 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Belediye, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle belediyenin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Belediye kurban kesim yerlerini de belirledi. Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 9 farklı bölgede kurban kesim yerleri şunlar:
Mimarsinan Mahallesi 14. ve 29. Sokağın kesişim noktasındaki park,
Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı,
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktasındaki park alanı (Eski Tedaş şantiye karşısı),
Buharaevler Mahallesi 5. Cadde Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi,
Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği yer (Elektrik trafosu yanı),
İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak,
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak,
Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı
İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yeri
Belediye, kesim alanlarına et askı sehpaları, masa, sandalye ve çadırlar da kurarak etlerin parçalanması için kurban kesim alanlarına kütük dağıtacak. Bayram süresince görevli personeller kesim noktalarında sürekli olarak temizlik için hazır bulunacak. Ayriyeten kesim noktalarına kurban atıkları için konteynır yerleştirilecek. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31