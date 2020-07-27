“Kurban kesen sayısı azaldı”

Daha önce Kurban Bayramına yaklaşırken ellerindeki kurbanlıkların satıldığını ve herkesin yüzleri gülerek evlerine gittiğini anlatan Celepler, artık kimsenin kurbana elini sürmek istemediğini dile getirdi.

Kurban kesmenin eziyetli tarafını kimsenin yapmak istemediğini ancak yine de geleneklerine sahip çıkan insanların kurban almak için gelebildiğini vurgulayan Celepler, “Kurbanı kendileri kesip pay yapmak istemeyenler mağazaların hazır kampanyalarına başvurabiliyorlar ancak bu mağazadan et almakla aynı durumda kurban olarak sayılmaz. Bir büyük baş hayvana 7 kişi paya girebilir. Her hayvanın da kilosu aynı olmayacağından eşit olarak kutulara konulan etlerde insanlar arasında hak sorunu ortaya çıkacaktır. Kiminin payı fazla kiminin az olabilecektir bu açıdan kurban olarak kabul olmayacaktır. Vatandaşlarımızı eskiden olduğu gibi geleneklerini yaşatmaya çağırıyoruz” dediler.

(Haber Merkezi)