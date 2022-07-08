Kurban Bayramı’nda yağış bekleniyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

Bayram süresince Çorum’da hava sıcaklığının 29-33 derece olacağı öngörülürken 10 Temmuz 2022 Pazar günü yani bayramın 2. gününde Çorum’un kuzey kesimleri için uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerine dikkat çekilerek, “Bölge genelinin sabah saatlerinde batı kesimlerden başlayarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum’un kuzey kesimlerinde öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

Yapılan açıklamada Kurban Bayramı sonrası bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, yer yer yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri beklendiği de kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gün gün bayramdaki hava şu şekilde açıklandı: “09.07.2022 Cumartesi (l.Gün): Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu. Kastamonu çevrelerinin yer yer çok bulutlu öğleden soma ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10.07.2022 Pazar (2.Gün): Bölge genelinin sabah saatlerinde batı kesimlerden başlayarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum 'un kuzey kesimlerinde öğleden soma ve akşam ilk saatlerde kuvvetli olacağı talimin edilmektedir.

11.07.2022 Pazartesi (3.Gün): Genellikle parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sanısını. Sinop ve Kastamonu kıyı kesimlerinin. Tokat*m kuzey doğu kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

12.07.2022 Sah (4. Gün): Genellikle parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sanısını ıın doğusu ile Kastamonu ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Kurban bayramı sonrası bölgemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri beklenmektedir.”