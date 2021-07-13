Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşmasını yaptı.

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA AŞI DAVETİ

Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.