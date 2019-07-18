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“Kurban Bayramı piyasalara doping olacak”

Kurban bayramı yaklaşırken ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı basın açıklamasında, “Hayvan besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını pazara sürmeye başladı. Konfeksiyoncudan terziye, bakkaldan manava, fırıncıdan pastaneciye, şarküteriden kasaba, bıcakçıdan bileyiciye tüm esnafımız son hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların ihtiyaç duyacağı Kurban Bayramı taleplerini karşılamak için hummalı bir şekilde çalışkaya devam ediyorlar” dedi.

“Kurban Bayramı piyasalara doping olacak”

Kurban bayramı yaklaşırken ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı basın açıklamasında, “Hayvan besicilerimiz kurbanlık hayvanlarını pazara sürmeye başladı. Konfeksiyoncudan terziye, bakkaldan manava, fırıncıdan pastaneciye, şarküteriden kasaba, bıcakçıdan bileyiciye tüm esnafımız son hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşların ihtiyaç duyacağı Kurban Bayramı taleplerini karşılamak için hummalı bir şekilde çalışkaya devam ediyorlar” dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:30
“Kurban Bayramı piyasalara doping olacak”

Kurban bayramı sebebiyle ikram edilecek ürünlerde güvenilir esnaflardan alışveriş yapılmasına dikkat çeken Bendevi Palandöken, “Ülke genelinde 100 bini aşkın kasap esnafımız kurbanlarımızı kesmek için son hazırlıklarını yaparak bayramı bekliyorlar. Tüm bıçak bileyicilerimiz hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşımız kurbanını mahallesindeki ve yaşadığı semtte güvenilir kasaplara kestirerek derilerini ziyan ettirmemeli. Merdiven altı tatlı, börek ve çikolatadan uzak durulmalı ve mahalle pastanesine gidilmeli. Kurban bayramı tatili ile birlikte birçok vatandaşımız yıllık izninin birleştirerek büyükşehirlerden küçük illerimize gideceğinden bu illerimizde bir haraketlilik olacaktır. Bu haraketlilik esnafımıza da olumlu yansıyacaktır' diye konuştu.

“İkramiyeler esnafa katkı olacak”

Her yıl ortalama 900 bin büyükbaş ile 2 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlığın kesildiğini belirten Palandöken, “Bu yıl emeklilere ikinci kez ikramiye verilecek ve bu bayramda da emeklilerin kurban kesimi için katkı sağlanacak olması sevindiricidir. Hiç kuşkusuz devletimiz tarafından emeklilerimize verilen bin er TL yeterli olmamakla birlikte emeklilerimizin az da olsa yüzünü güldürmektedir. Bu bayramda da kurban kesemeyen çoğu emeklimizin kurban kesmesine bakımından büyük bir katkı olacaktır. En önemlisi emeklilere verilen bin TL bayram ikramiyesi ile esnafın da yüzü gülecek. Bu durum kurban kesiminden, konfeksiyoncusuna, pastacısından taksicisine yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıyacaktır. Bu da piyasalarda büyük bir rahatlama ve haraketlilik meydana getirecektir. Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var. Yani tatlı, şekerleme, kıyafet, giyim, ulaştırma, otel ve konaklama, hizmet ve kurban geliri olarak piyasalara da 25 milyar liralık bir ciro beklentimiz var” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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