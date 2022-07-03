“Kurban Bayramı öncesi korsan bıçakçılara dikkat”

El yapımı çakı, kasap bıçağı ve benzeri kesici aletleri imal eden Yılmaz Bıçakçılık, “keskin bıçak” ihtiyacının her zamankinden daha fazla öne çıktığı Kurban Bayramı öncesinde, yine Çorumlulara hizmetini sürdürüyor.

Makul fiyatlarla satışlarının devam ettiğini belirten Ali Hışır, bayram öncesi korsan bıçakçılara dikkat çekerek, “Piyasada Çin malı, kalitesiz pek çok bıçak var. Sonradan pişman olmamak için dikkatli seçim yapmak gerekiyor. Bizim bıçaklarımız el yapımı, kalite garantili bıçaklar” diye konuştu.

Bıçak bilemenin de çok teknik bir iş olduğunu vurgulayan Ali Hışır, “Bileme konusunda da halkımızı uyarmak isteriz. Biz üç kuşaktır bu mesleği sürdürüyoruz. Mesleği bu olmayıp bayram öncesi bileyci diye ortaya çıkanlara itibar edilmemesi gerekir” ifadesini kullandı.



(Aliye ÖNCEL)

