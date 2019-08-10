“Kurban Bayramı en önemli milli ve manevi değerlerimizden bir tanesi”

Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde hatırlandığı Kurban Bayramı’nın yüzyıllardır mutluluğun paylaşıldığı özel günlerden birisi olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Birlikte yaşamanın değerini anladığımız, sevgi ve saygının önemini hatırladığımız bu müstesna günlerimizde, huzur ve güvenin değeri daha da artmaktadır” dedi.

Savaş ve iç çatışmalardan kaynaklı kargaşa ve kaosun toplumlar için ne büyük felaket olduğunu yakın çevremizde devam eden çatışmaların kendilerine gösterdiğini kaydeden Çiftçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Karşılaştıkları sorunları, yıkıcı çatışmaya dönüştürmeden çözüm üretme kültürüne sahip olan toplumların, kendileri ve çevreleri için de huzurlu ve mutlu bir geleceğin mimarı olduklarını, bu güne kadarki tecrübelerimiz bizlere öğretmiştir.

Akla ve bilime verdiği önem, genç ve dinamik nüfus yapısı, engin tarihi ve zengin kültürel dokusu ile kendi coğrafyasında örnek bir ülke olan Türkiye, taşıdığı bütün risklere rağmen siyasi, sosyal, ekonomik ve güvenlik alanındaki istikrarını koruyarak geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Bu noktada en büyük güvencemiz, bilinç düzeyi yüksek, milli ve manevi değerleriyle barışık aziz milletimizdir.

Sosyal hareketliliğin arttığı bu kutlu günlerin acıya dönüşmemesi en büyük temennimdir. Bu çerçevede özellikle araçlarıyla trafikte seyreden vatandaşlarımızın araçlarını dikkatli kullanmaları, trafik kurallarına uymaları, aile facialarına yol açan kazaların önlenmesinde alınacak en önemli tedbir olacaktır.

Bu düşüncelerle, manevi bir seferberlik atmosferinde kutladığımız Kurban Bayramının milletimizin ve bütün insanlığın mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimizin, necip milletimizin ve bütün Müslüman âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” (Haber Merkezi)