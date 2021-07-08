Kurban alacaklara uyarı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Kurbanlık alacak vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alırken hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarda iki kulağında da kulak küpesinin bulunması, büyükbaş hayvanlarda ise hayvana ait kulak küpe numarasının da yazılı olduğu, hayvana uygulanmış aşılamaları ve yaşını gösteren büyükbaş hayvan pasaportunun bulunması büyük önem arz etmektedir. Fiziksel olarak hayvanın tüylerinin parlak, duruşunun nizami olması, yürürken topallama gibi herhangi bir aksaklığın görülmemesi, boynuzu varsa kırık olmaması, gözlerinin mat ve bakışlarının donuk olmaması hayvanın sağlıklı olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca; sürdürülebilir bir hayvancılığın gereği olarak gebe yada damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kesimi yasak olup; dişi hayvanlarda gebe yada damızlık değeri olmadığına dair serbest yada resmi veteriner hekimce düzenlenmiş raporun bulunması gerekmektedir.

Kurbanlık hayvanlar, çalışma izni almış kesimhane ile komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilir.

Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından pazar yerlerinin denetimleri sürekli yapılmakta olup; vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında görevlilerimize müracaat etmeleri ya da İl Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanların tür ırk cinsiyet ve son aşılama bilgilerini https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden veya ‘haysağ’ ve ‘küpe sorgulama’ isimli mobil uygulamaları cep telefonlarına indirerek küpe numaralarını sorgulayarak güvenle alabilirler. Şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar üreticilerimiz için bereketli kazançlar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

