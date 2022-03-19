Kur’an yarışması bölge finali Çorum’da 

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi organizesinde bugün yapılacak olan bölge finalinde 11 ayrı ilden lise ve ortaokul kategorilerinde toplam 30 öğrenci yarışacak.

Program bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Abdulhamit Han Camii’nde yapılacak ve ödül töreni ile son bulacak.

(Uğur GÖRKEM)

