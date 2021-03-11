“Kur’an ve sünnet ışığında mirac mucizesi ve getirdikleri”

Selahattin Kaleli Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nda, kutsal Mirac Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda, Vakıf Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi eğitimci İsmail Tuncel, “Kur’an ve Sünnet Işığında Mirac Mucizesi ve Getirdikleri” konulu konferans verdi.

Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak ile musiki üstatları Muammer Özcan ve İbrahim Atalay’ın katkılarıyla Kur’an-ı Kerim, naat, ilahi ve kasidelerden oluşan manevi ziyafet, Vakfın sosyal medya hesabı üzerinden izleyicilere ulaştırıldı.

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Görevlisi olan Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, İsra Suresi’nin Birinci Ayetinde “ Bir gece kendisine ayetlerimizden (delillerimizden) bir kısmını gösterelim diye; Muhammed kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.O gerçekten işitendir, görendir.” denildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Peygamber Efendimiz, Allah-ü Teala’nın ilahi kabülünde Rabbimiz tarafından verilen üç ana müjdeyle geri dönmüştür: 1) Elli vakit namaz sevabına denk, beş vakit namaz. 2) Bakara Suresinin son iki ayeti (Amener-Rasulü). 3) Peygamber ümmetinden olup, Allah’a ortak koşmamış, iman ile vefat edenlerden büyük günahların affedilmesi. Sevabı, günahından fazla olanların cennete girmeleri. Günahı, sevabından ağır gelenlerin de cehennemde günahını çektikten sonra cennete girmeleri.”

