Kur’an kursu öğrencileri 15 Temmuz Müzesi’nde

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’ne öğrenci ziyaretleri devam ediyor. Kış döneminde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin ziyareti yaz döneminde de devam eden müzenin bu haftaki ziyaretçileri Ceritoğlu Kur'an Kursu, Mehmet Zait Kotku Camii Ku'ran Kursu,Mimar Sinan, Bahçelievler ve Akkent Gençlik Merkezlerindeki Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri oldu . 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmamamsı ve unutturulmaması için inşa edilen müzede o geceyle ilgili resim galerisini gezen minikler daha sonra şehitlerin heykellerinin bulunduğu bölümü gezildi.15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimini izleyen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek müzeden ayrıldılar. (Haber Merkezi)