Kuran kursları için ön kayıt başladı

Kayıt işlemlerinin 20 Temmuz 2020 ile 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında sadece online olarak https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden yapılacağının dile getirildiği açıklamada Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydının yapılabileceği vurgulandı. Yapılacak başvuruların ön başvuru olup kesin kayıt olmadığının belirtildiği açıklamada, kesin kayıtlarda ön başvuru yapılan öğrencilere öncelik verileceği, ön kayıt esnasında hiçbir belgenin talep edilmeyeceği dile getirildi.

Ön kayıt tarih aralığı içerisinde veliler tarafından kurs, sabahçı ve öğlenci olma durumlarına ait değişikliklerde güncelleme yapılabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ön kayıt sırasında kayıtlar kursa yapılacak olup öğretici seçimleri yapılmayacaktır. İkili eğitim verilen Kur’an kurslarında öğrencilerin sabah ya da öğlenci olması durumu ön kayıt sırasında seçilebilecek ancak kesin kayıt sırasında talepler değerlendirilecek, eşitsizlik olması durumunda ise kurs yönetimince kura yoluyla kesinlik kazanacaktır. Kurs kapasitesinin üzerinde başvuru olması durumunda kesin kayıtlarda yaşı daha büyük olana ve daha önce kurslarımıza kayıt yaptırmamış olanlara öncelik verilecektir, eşitlik olması durumunda ise kurs yönetimince kura yoluyla belirlenecektir. Kesin kayıtların yapılacağı tarihler daha sonra Başkanlıkça yayınlanan uygulama esasları ile duyurulacaktır. Veliler Ağustos ayının son haftasında ön kayıt başvurusu yaptığı kursta asil ve yedek listelere ulaşabilecektir.

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında alınacak ücretler İl Eğitim Kurulu’nca belirlendikten sonra kesin kayıt esnasında duyurulacaktır” denildi. (Haber Merkezi)