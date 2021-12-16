Kur’an-ı Kerim ve hutbe okuma yarışmaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma, Hutbe Okuma ile Hafızlık ve Ezan Okuma yarışmaları büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.



Yarışmalarda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük başarı elde etti. Buna göre Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma yarışmasında Furkan Şahin, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışmasında ise Muhammed Emir Gökmen İl birincisi olurken, Genç Muhafızları Hafızlık yarışmasında Ahmet Tunay Ünlü, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma yarışmasında Tarık Efe Güngör il ikinciliğini elde etti. Muhammed Emir Gökmen’in Mart ayında ilimizde yapılacak bölge finalinde Çorum’u temsil edeceği, Furkan Şahin’in ise Ankara'da yapılacak bölge finaline katılacağı öğrenildi.

Öte yandan Alaca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Kadir Şimşek'in oğlu Bahadır Şimşek, hutbe okuma yarışmasında il ikincisi oldu. Aynı yarışmada Dodurga İlçe Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Gökmen ise il üçüncüsü olmayı başardı.

(Haber Merkezi)

