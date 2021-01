“Kurallara uyulmayınca atık gaz yayılıp zehirledi”

Biri doktor 6 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan “atık gaz” kaçağı ile ilgili olarak Çorumgaz tarafından yazılı açıklama yapıldı ve kurallara uyulmaması sonucu bu vakanın yaşandığı bildirildi.

Çorumgaz’ın açıklaması şöyle:

“20 Ocak 2020 tarihinde ulusal ve yerel internet haber sitelerinde ‘Çorum’da doğal gaz sızıntısından 6 kişi zehirlendi’ başlıklı haber yer almıştır.

Vaka, şirketimiz çağrı merkezine saat 03.29’da Polis tarafından intikal ettirilmiş, ekiplerimiz 03.36’da olay yerine intikal ederek gerekli önlemleri almışlardır. Yapılan tespitte tesisatta herhangi bir doğal gaz kaçağının bulunmadığı, şofbenden sızan atık baca gazının ortama yayılması sonucu hadisenin oluştuğu görülmüştür. Problemin yaşandığı binanın ısınma sisteminin merkezi sistem olarak projelendirildiği, zehirlenmenin yaşandığı dairenin ise sadece ocakta gaz kullanmak için projelendirildiği belirlenmiştir.

Olayın yaşandığı dairede, daha önce LPG ile kullanılmış olan şofbenin Şirketimizin onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına bağlandığı, şofbenin bacasının Te parçası kullanılarak aspiratör bacasına bağlandığı, doğal gaz kaçaklarına karşı en önemli emniyet unsuru olan menfezin streç naylonla kapatılarak içeriye temiz hava girişinin önlendiği görülmüştür.

Hiç bir kural gözetilmeden, hiçbir emniyet ölçüsü dikkate alınmadan, hatta mevcut menfez de kapatılarak tesisata bağlanan bu cihazın çalıştırılması sonucunda kaçınılmaz vaka yaşanmıştır.

Bu vakanın oluşumundaki zincirleme hatalar şu şekilde özetlenebilir;

Çorumgaz’ın onayı olmaksızın gazlı tesisata müdahale edilmiştir. Bu müdahale sırasında bir yangın / patlama yaşanmamış olması ayrı bir şanstır.

Hiçbir vasfı olmayan yetkisiz kişilere iş yaptırılarak tehlikeye davetiye çıkarılmıştır. Doğal gaz tesisatlarının sertifikalı firmalarımızın yine sertifikalı ustalarına yaptırılması yasal bir zorunluluktur. Ancak vatandaşlarımız daha az bedel ödemek adına bu tür şahıslara iş yaptırarak hem kendi hayatlarını hem de başkanlarının hayatlarını riske atabilmektedir.

İçeriye yanma havası sağlayan menfez, daire sakinlerince müdahale edilerek işe yaramaz hale getirilmiştir. Menfezler kapatıldığı zaman bulunduğu alana temiz hava girişi mümkün değildir. Bir de aynı alana hiçbir standarda uymayan cihaz bağlandığında, her türlü olumsuzluk beklenmelidir. Vatandaşlarımız gaz açıldıktan sonra içeriye soğuk geldiği gerekçesiyle menfezleri ya tamamen iptal etmekte, ya da bu vakada olduğu gibi üzerini kapatarak işe yaramaz hale getirmektedir. Oysa menfezlerin ortam sıcaklığına etkisi ihmal edilecek kadar cüz’idir.

Daha önce LPG ile çalışan bir cihaza doğal gaz bağlanmıştır. Bu dönüşümün de yetkili servisler tarafından yapılması zorunludur.

Bacalı bir cihaz olan şofben bacasız kullanılmıştır. Her ne kadar görünüşte bacaya benzer bir bağlantı olsa da bu bağlantı yok hükmündedir. Bu cihaz çalıştırıldığında atık gazın tamamen dışarıya atılması mümkün değildir. Dışarıya atılamayan atık gaz, menfezin kapatılmasıyla CO (karbonmonoksit) olarak içeriye dolmuştur.

Şartnameye uygun olarak kullanıldığında doğal gaz en güvenli yakıttır. Esasen bilinen işlem akışı zorlanmadığında şartlar otomatik olarak sağlanmaktadır. Ucuz işçilik veya ucuz cihaz bahanesiyle işleyişe müdahale edildiğinde hiçbir değerle ölçülemeyen vakalar yaşanabilmektedir.

Bu vaka ucuz atlatılmış bir vaka olarak nitelenebilir. Can kaybı yaşanmadığı gibi yaralı vatandaşlarımız da hafif şekilde etkilenmişlerdir. Ancak bazı anlayışlar terk edilmediği sürece her an daha ağır vakalarla karşılaşılması da söz konudur. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için aşağıdaki hususlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir;

Menfezler asla kapatılmamalıdır,

Çorumgaz’ın onayı olmadan tesisatlara müdahale edilmemelidir.

Çorumgaz’dan sertifika almayan firmalara iş yaptırılmamalıdır.

Sertifikasız ve / veya sertifikalı bir firmada kayıtlı olmayan ustalar muhatap alınmamalıdır.

Her türlü şikayet için 444 0 187 no’lu hattımıza bilgi verilmelidir. Acil bildirimler için telefon numaramız 187’dir.

Bu vesileyle yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diler, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dileriz.”