Son Dakika

“Kurallara uyulduğu oranda virüs azalacak”

Çorum Tabip Odası Başkanı Doç.Dr. Çağatay Çağlar, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, doğru maske kullanımı ile ilgili önerilerde bulunurken, “Maske kullanımı koronavirüs gibi damlacık yoluyla bulaşan mikropların yayılmasını büyük oranda engellemekle birlikte, ancak el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat edildiğinde yüzde yüze yakın koruma sağlar.” dedi.

Güncel 24.06.2020, 19:46
34
“Kurallara uyulduğu oranda virüs azalacak”

DOĞRU MASKE KULLANIMI

Birçok şehirde olduğu gibi şehrimizde de açık ve kapalı tüm ortamlarda koruyucu maske takmak zorunlu hale geldi. Kontrollü sosyal hayatla birlikte hayatın normalleşmeye başlaması aylardır evlerinde kalan insanların dışarı çıkıp sosyal hayata karışmasına neden oldu. Bununla birlikte insanlar birbirlerine yaklaştıkça koronavirüs pozitif hasta sayılarında tekrar artış yaşanmaya başlandı.

Yine de dışarı çıkmanızı gerektirecek zorunlu bir durum yoksa evde kalmak virüsten korunmada en başta gelen kuraldır. Ama işiniz gereği ya da başka bir sebeple dışarı çıkacaksanız virüsün bulaşmasını azaltmak için kalabalık ortamlara girmemeli ve girdiğimiz zorunlu hallerde mesafeyi koruyarak maske takmalısınız.

Maske kullanımı koronavirüs gibi damlacık yoluyla bulaşan mikropların yayılmasını büyük oranda engellemekle birlikte ancak el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat edildiğinde yüzde yüze yakın koruma sağlar. Doğru maske kullanımı bu açıdan önemlidir. Maskenin ağzı ve burnu kapatmadan çenede olması ya da sadece ağzın kapatılarak burnun açık olması kişilere yanlış bir güven algısı vermektedir. Bu da kişinin tedbirleri azaltmasına ve sosyal mesafe, el hijyeni gibi virüse karşı korunmada alınacak diğer önlemleri önemsememesine neden olmaktadır.

ancak doğru kullanılırsa koruyuculuğu olduğu unutulmamalıdır. Şehrimizde maske takmanın zorunlu hale gelmesinden dolayı halkımızı doğru maske takma konusunda bilgilendirmek isteriz.

Maske ağız ve burunu tam örtmeli, yüze tam oturmalı, maske ile yüz arasında boşluk kalmamalıdır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir.

Maskenin çenede olması herhangi bir koruma sağlamaz. Maske takarken burun açık kalırsa enfeksiyon burundan nefes alma esnasında damlacık yoluyla kişiye bulaşabilir. Maskeniz olsa dahi kalabalık ortamlara girmekten kaçının. Maskeniz olsa dahi kişilerle en az 1.5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun. Özellikle bağıran, öksüren, hapşıran kişilerin karşısında bu mesafe daha fazla olmalıdır.

Maske kullanırken ele, ağza ve maskeye temastan kaçının.

Maske kişiye özel olmalıdır. Her birey sadece kendisine ait olan maskeyi kullanmalıdır. Başkasının maskesini takmayın.

Maske takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.

Maskeyi takarken maskenin iç yüzüne dokunmayın. Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak takın.

Maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın.

Eğer bir süreliğine ağzınızı açmanız gerekirse maskeyi aynı bir küpe gibi lastiğiyle tek kulağınıza takabilirsiniz.

Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için çantanızda veya yanınızda birden fazla maske taşıyın. Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.

Maskeniz tek kullanımlık maske ise birkaç saat kullandıktan sonra çöpe atarak yenisini takın.

Maskeyi çıkarırken burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunmadan kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada ağız, burun veya gözünüze temas etmeyin.

Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış kısmına dokunmayın.

Maskeniz bezse ve yıkadıktan sonra tekrar kullanacaksanız yanınızda ayrıca bulundurduğunuz başka bir temiz naylon torba içine koyun. Maskenizi bir daha kullanmayacaksanız çöpe atın.

Maskeyi çıkardıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.

Kullanıp çıkardığınız bez maskeleri su ve deterjan ile yıkayın. Maskenizi yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin, kullanmadan önce sıcak ve kuru ütüleyin. Nemli ve ıslak maskeleri kullanmayın.

Giysilerinizi maske olarak kullanmayın.

Lütfen tüm ortamlarda maske takma kuralına uyalım. Uymayanları uyaralım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Toplumda ne kadar çok kişi bu kurallara uyarsa virüsün o hızla azalacağını unutmayalım.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 24 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:04
Öğle 12:48
İkindi 16:47
Akşam 20:22
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Ümraniye 29 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 30 83
2. Man City 30 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 30 51
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 30 44
9. Crystal Palace 30 42
10. Arsenal 30 40
11. Burnley 30 39
12. Everton 30 38
13. Newcastle 30 38
14. Southampton 30 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 30 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 30 27
19. Aston Villa 30 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 31 68
2. Real Madrid 30 65
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 30 47
8. Valencia 30 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Levante 31 38
12. Osasuna 30 35
13. Deportivo Alaves 30 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 30 30
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 30 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@