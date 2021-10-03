Kurallara uymayan 35 sürücüye ceza
Çorum Emniyet Müdürlüğü, trafikte yaptığı şok uygulamalarla trafikte güvenliği sağlıyor.
Güncel 03.10.2021, 22:51
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akşemseddin Caddesi üzerinde drone ile denetim yapıldı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre kırmızı ışık ihlali yapan 35 sürücüye ceza kesildi. Açıklamada; “Kavşak kazalarını azaltmak ve farkındalığı arttırmak için Akşemseddin Caddesi Kavşağında drone ile yapılan denetimde 35 sürücüye kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdikleri için Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir” görüşüne yer verildi.
(Haber Merkezi)
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