Kurallara uyan sürücülere emniyet müdüründen teşekkür

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi’nden (KGYS) yararlanıyor. Ekipler, il merkezindeki 106 noktada 381 kameradan asayiş ve trafik denetimi yapıyor, emniyet kemeri, kırmızı ışık, cep telefonu, kask kullanımı, yaya kaldırımına park yapılması ve drift gibi konulardaki ihlalleri kontrol edilip, denetimler gerçekleştiriliyor.

SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'de hafta sonu denetimlerine katıldı, KGYS üzerinden kamera görüntülerini takip etti. Gülser, trafik kurallarına uyan sürücülere de, kontrol noktalarındaki ekipler aracılığıyla cep telefonu ile görüntülü ulaşıp, teşekkür etti, iyi yolculuklar temennisinde bulundu. Gülser, “Sürücülerin gerek tespit, gerek ikaz ve ya tutanak yöntemiyle bir denetleme süreci yaşanıyor. Kırmızı ışık ihlallerinin, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takma gibi önemli trafik kurallarının uygulanması denetlenmektedir” dedi.

KAZALAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Sistem hakkında bilgi veren Trafik Bölge Şube Müdürü Bünyamin Demir de, 3 personelin anlık olarak kameraları izleyerek kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlali yapan sürücüleri tespit ettiğini söyledi. Demir, “Çalışmalar sayesinde Çorum il merkezinde meydana gelen ölümlü kazalarımızı biz yüzde 50 oranında düşürmüş bulunmaktayız” diye konuştu.

(Nurdan Akbaş-Yusuf ÇINAR)