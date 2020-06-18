KURAL TANIMIYORUZ

Ülke genelinde normalleşme süreci başladığından bu yana vaka sayısında yaşanan artışlar tedirgin ediyor. Çorum’da da normalleşme süreci sonrasında koronavirüs salgınında artış başladı ancak pek çok vatandaşın kurallara uymadığı vemaske takmadığı gözlendi.

‘ZORUNLU OLMALI’

Çorum sokaklarında vatandaşlara ilimizde de maske takmak zorunlu olmalı mı diye sorduk, maske takmayanların da içinde yer aldığı pek çok kişi ‘zorunlu olmalı’ dedi. Sıcaktan bunaldığını söyleyenler de vardı, maske kullanımıyla ilgili eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çeken de. Kimi vatandaşlar maskesini cebinde taşırken, bazı kişilerin ise maskeyi elinde taşıdığı görüldü.

‘MASKE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİ’

Maske zorunlu olmalı mı diye sorduğumuz bir kişi, “Maske zorunlu olmalı hatta kullanma kılavuzu bile verilmeli. Çene altında tutulmamalı, burun açıkta bırakılmamalı. İnsanlar gerçekten bu konuda bilinçlendirilmeli” dedi.