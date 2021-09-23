Kuraklıktan etkilenen çiftçiye destek müjdesi

2021 yılında yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşanan çiftçilere, verim kaybı oranında dekar başına 100 liraya kadar destek verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçilere, dekar başına 100 liraya kadar destek verileceğini açıklamıştı.

2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4427), 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE ÖDEME

Karar; 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında %30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere destekleme ödemesi yapılması amacıyla, uygulanacak desteğe ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

DESTEKLEME MİKTARLARI

2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarındaki köylerde-mahallelerde Karar kapsamındaki yetiştirdikleri ürünlerinde %30 ve üzeri verim kaybı gören ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), ÇKS’de kayıtlı üretim alanları dikkate alınarak zarar oranlarına karşılık gelen, aşağıdaki miktarlarda doğrudan gelir desteği olarak destekleme ödemesi yapılacak. Verim kayıplarının belirlenmesinde; ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile TARSİM ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il-ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınacak.

DESTEKLEMEDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Destekleme ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden ödenek aktarılmasını müteakiben Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacak, Banka çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu alacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile 5488 sayılı Tarım Kanunu gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, Karar kapsamındaki destekleme ödemesinden yararlanamayacaklar. Destekleme ödemeleri ile ilgili denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek. (Haber Merkezi)

