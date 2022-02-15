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Kuraklıkla mücadele eden Çorum’da kar yağışı çiftçilere umut oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da çiftçiler, ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışının ardından bereketli bir tarım sezonu geçirmeyi umuyor.

Güncel 15.02.2022, 11:52 15.02.2022, 11:58
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Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak kayıtlara geçen kentte, barajlardaki su rezervi kritik seviyeye düşerken, tarım sektöründe verim kaybı bazı köylerde yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi gibi kurumlar, vatandaşların kuraklıktan en az oranda etkilenmesi için çeşitli projeler hayata geçirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşadığı tespit edilen çiftçilere 2021 Ocak ayında yaklaşık 82 milyon lira tutarında destek ödemesi yapıldı. Kentte dolu ve sel baskını gibi afetler nedeniyle mağdur olan çiftçilere de 5 milyon lira destek sağlandı.
- Metrekareye düşen yağış miktarı 30 yılın ortalamasına göre 2,5 kat arttı
Çorum'da 2022 yılında etkili olan kar yağışı, "kuraklıktan kurtuluşun başlangıcı" olarak görülüyor.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre Çorum'da, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı 2019 yılı Ocak ayında metrekareye 52,1, 2020 yılı Ocak ayında 27,4, 2021 yılı Ocak ayında ise 27,8 kilogram yağış düştü.
Ocak ayının son 30 yıllık yağış ortalamasının 37,4 kilogram olduğu kentte 2022 yılı Ocak ayında metrekareye 85,8 kilogram yağış düştü. Ortalamanın 2,5 katı yağış alan kentte bazı bölgelerde kar kalınlığı 56 santimetreye kadar ulaştı.
Kuraklıkla mücadelenin yerini karla mücadelenin aldığı kentte yağışlı havanın bahar aylarında da devam etmesi bekleniyor.

"Bu yıl çiftçilerin beklentisinin ötesinde kar yağdı"
Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kuraklık nedeniyle çok zor bir dönem geçiren çiftçilerin, bu yıl beklentilerinin de ötesinde kar yağmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yüzde 80'e varan oranlarda ürün kaybı yaşayan köyleri ziyaret ederek tespitler yaptığını anlatan Sayan, "Gerçekten kuraklıktan çok mağdur olduk. Çiftçilerimize Allah sabır versin, zor günler geçirdik. Tespitlerin sonunda kuraklıktan etkilenen çiftçilere geçen ay 82 milyon lira civarında destek ödemesi yapıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Bu yıl yağan karın çiftçiyi umutlandırdığını belirten Sayan, "Çiftçimiz bu yıl yağan kardan dolayı çok mutlu oldu. Çiftçimizin beklentisinin üstünde kar yağdığını söyleyebiliriz. Çiftçinin bu sezon gübresiz ekimi, bütün beklentileri kar yağışına bağlı. Bu kardan sonra da inşallah nisan yağmurlarımız da düzgün gider ve bereketli bir yıl yaşar çiftçimiz." diye konuştu.
Sayan, verimli bir yıl beklediklerine işaret ederek, "Yağışlar inşallah toprağı doyurmuş olur. Bereketli bir yıl bekliyoruz inşallah. Bu seneki çiftçimizin hayalleri gerçekleşir gibi oldu. Bu sene müthiş kar yağdı, Allah bin bereket versin. 'Nisan yağar, mayıs övünür' demiş eskilerimiz. İnşallah mart ve nisan aylarımızda şartlar uygun giderse bereketli bir yıl yaşayacak çiftçilerimiz. Bütün çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çorum'daki kaynak sularının Kösedağ'a yağan kardan beslendiğine dikkati çeken Sayan, burada kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını, kente yaklaşık 15 yıldır bu şiddette kar yağmadığını vurguladı.

Kar birikintileri iş makineleriyle baraj havzasına taşındı
Kuraklıktan ötürü vatandaşların su problemi yaşamaması için birçok proje hayata geçiren Çorum Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına ağırlık verdi.
Kent merkezine 53 kilometreden içme suyu getirmek üzere 2020 yılı Nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi 2021 yılı Aralık ayında tamamlandı. Çorum Belediyesinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmayla şehrin uzun yıllar içme suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Şehre alternatif su kaynakları bulan Çorum Belediyesi, bir yandan da mevcut kaynakların kurumaması için projeler hayata geçirdi.
Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına başlayan Çorum Belediyesi, toplanan kar birikintilerini iş makineleriyle Çomar Barajı havzasına taşıdı. Belediyeden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışmaları kapsamında toplanan yaklaşık 10 bin kamyon kar, Çorum Barajı havzasına taşındı.

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